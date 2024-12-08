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У Миколаєві під час пожежі будинку загинув чоловік

Пожежники ліквідовують пожежу будинку у Миколаєві 8 грудня, фото: ДСНСПожежники ліквідовують пожежу будинку у Миколаєві 8 грудня, фото: ДСНС

У неділю, 8 грудня, під час пожежі житлового будинку у Миколаєві загинув 67-річний чоловік. Причину пожежі ще встановлюють. 

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

Про пожежу будинку по вулиці Котельній рятувальників повідомили сусіди. Пожежники відразу взялися за пошуки чоловіка, адже вогонь встиг розповсюдитись на значну площу та охопити майже все помешкання.

«Через захаращеність оселі легкозаймистими предметами утворилось щільне задимлення, що суттєво ускладнювало роботи», – уточнили в ДСНС. 

Пожежники ліквідовують пожежу будинку у Миколаєві 8 грудня, фото: ДСНСПожежники ліквідовують пожежу будинку у Миколаєві 8 грудня, фото: ДСНС
Пожежники ліквідовують пожежу будинку у Миколаєві 8 грудня, фото: ДСНСПожежники ліквідовують пожежу будинку у Миколаєві 8 грудня, фото: ДСНС

Під час пошуків в одній з кімнат рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Пожежу загасили на площі 40 квадратних метрів. 

Від ДСНС на місці працювало 15 чоловік особового складу, залучалось 4 спецавтомобілі. Також залучались аварійні бригади енергетиків, газовиків, правоохоронці та бригада швидкої медичної допомоги. Причина пожежі наразі встановлюється.

Пожежники ліквідовують пожежу будинку у Миколаєві 8 грудня, фото: ДСНСПожежники ліквідовують пожежу будинку у Миколаєві 8 грудня, фото: ДСНС

Нагадаємо, 3 грудня у Миколаєві горіла квартира на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. В результаті пожежі загинув чоловік, жінку вдалося врятувати.

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