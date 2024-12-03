Вночі у Миколаєві горіла квартира: загинув чоловік, жінку врятували вогнеборці

Пожежа у Миколаєві 3 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Вночі у Миколаєві горіла квартира на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. В результаті пожежі загинув чоловік, жінку вдалося врятувати.

Рятувальника зателефонувала власниця, яка прокинувшись, побачила пожежу в оселі, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

По прибуттю рятувальники побачили, що господарка знаходиться на парапеті квартири на другому поверсі. Вогнеборці евакуювали 64-річну жінку за допомогою драбини.

Вже потім, дізнались з її слів про те, що у квартирі знаходиться чоловік. Вогнеборці знайшли тіло 67-річного загиблого в кімнаті. Жінка від госпіталізації відмовилась.

Пожежу загасили о пʼятій ранку площею 40 квадратних метрів. Її причина встановлюється.

Пожежа у Миколаєві 3 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаєві 3 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаєві 3 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаєві 3 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаєві 3 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що 1 грудня, та в ніч на 2 грудня у Миколаївській області виникло пʼять пожеж у приватному секторі, на двох з них загинули люди.

У ДСНС також повідомляли, що у Миколаївській області цього року в будинках мешканців виникла 691 пожежа, на яких загинули 45 людей, а травмувались 42 людини.

Слід зазначити, що загалом з початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.

Раніше рятувальники наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.