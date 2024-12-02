У Миколаївській області на пожежах загинуло двоє людей

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 1 грудня, та в ніч на 2 грудня у Миколаївській області виникло пʼять пожеж у приватному секторі, на двох з них загинули люди.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, один епізод стався у селі Новопетрівка у Баштанському районі. Тут горіла господарча споруда на території приватного будинку. Площа займання склала 4 квадратних метра. Зазначається, що підрозділи ДСНС до гасіння не залучались, а на місці пожежі виявлено тіло загиблого 35-річного чоловіка.

Надвечір до надзвичайників надійшло повідомлення про загоряння двоповерхового багатоквартирного будинку у селі Токарівка у Вознесенському районі.

Тут на момент виявлення пожежі, вогонь вже встиг розповсюдитись на значну площу. Вогнеборці прибули на місце, провели розвідку та виявили в епіцентрі займання тіло загиблого 53-річного чоловіка. Також чотирьох людей евакуювали із небезпечної зони. Горіння вогнеборці приборкали площею 200 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється. З місця через масштаби пожежі довелось відселити мешканців інших квартир.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Також вчора у Вознесенському районі горіли сміття в підвальному приміщенні пʼятиповерхового будинку та літня кухня на території приватного будинку у Вознесенську й житловий будинок у селі Мостове.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що в останній день осені, 30 листопада, вогнеборцям довелось тричі гасити пожежі в приватному секторі Миколаївщини.

Також зранку 30 листопада загорілось складське приміщення на території одного з об’єктів села Підгородня у Первомайському районі Миколаївської області. Горіли склади та сільгосптехніка.