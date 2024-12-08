У пожежі під Миколаєвом ледь не загинули четверо дітей: сусід врятував їх з палаючого будинку
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- Юлія Бойченко
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19:27, 08 грудня, 2024
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Сьогодні, 8 грудня, під час пожежі житлового будинку у селі Мішково-Погорілове ледь не загинули четверо дітей — їх врятував сусід.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Сусід Артем Морошко у момент пожежі проїжджав повз. Знаючи, що в будинку знаходяться малолітні діти, він кинувся всередину та вивів із щільно задимленого приміщення дітей: однорічну дитину, двох трирічних та восьмирічну.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Причина її виникнення наразі встановлюється. Від ДСНС на місці працювали 11 чоловік особового складу, залучалось 3 спецавтомобілів.
Нагадаємо, 8 грудня під час пожежі житлового будинку у Миколаєві загинув 67-річний чоловік. Причину пожежі ще встановлюють.
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