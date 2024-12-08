У пожежі під Миколаєвом ледь не загинули четверо дітей: сусід врятував їх з палаючого будинку

Рятувальник гасить пожежу будинку під Миколаєвом, де ледь не загинули четверо дітей. Фото: ДСНС

Сьогодні, 8 грудня, під час пожежі житлового будинку у селі Мішково-Погорілове ледь не загинули четверо дітей — їх врятував сусід.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Сусід Артем Морошко у момент пожежі проїжджав повз. Знаючи, що в будинку знаходяться малолітні діти, він кинувся всередину та вивів із щільно задимленого приміщення дітей: однорічну дитину, двох трирічних та восьмирічну.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Причина її виникнення наразі встановлюється. Від ДСНС на місці працювали 11 чоловік особового складу, залучалось 3 спецавтомобілів.

Нагадаємо, 8 грудня під час пожежі житлового будинку у Миколаєві загинув 67-річний чоловік. Причину пожежі ще встановлюють.