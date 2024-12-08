  • неділя

    8 грудня, 2024

  • 3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 грудня , 2024 неділя

  • Миколаїв • 3.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У пожежі під Миколаєвом ледь не загинули четверо дітей: сусід врятував їх з палаючого будинку

Рятувальник гасить пожежу будинку під Миколаєвом, де ледь не загинули четверо дітей. Фото: ДСНСРятувальник гасить пожежу будинку під Миколаєвом, де ледь не загинули четверо дітей. Фото: ДСНС

Сьогодні, 8 грудня, під час пожежі житлового будинку у селі Мішково-Погорілове ледь не загинули четверо дітей — їх врятував сусід.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

Сусід Артем Морошко у момент пожежі проїжджав повз. Знаючи, що в будинку знаходяться малолітні діти, він кинувся всередину та вивів із щільно задимленого приміщення дітей: однорічну дитину, двох трирічних та восьмирічну.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Причина її виникнення наразі встановлюється.  Від ДСНС на місці працювали 11 чоловік особового складу, залучалось 3 спецавтомобілів.

Нагадаємо, 8 грудня під час пожежі житлового будинку у Миколаєві загинув 67-річний чоловік. Причину пожежі ще встановлюють. 

Останні новини про: Пожежі

На пожежі у Миколаєві загинули троє людей
На Миколаївщині за добу сталось дві пожежі: горіли будинки
У Миколаєві під час пожежі будинку загинув чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу інклюзивну автошколу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відкрили укриття в одній із гімназій міста: тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн

Анна Гакман
новини

«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві під час пожежі будинку загинув чоловік
На Миколаївщині за добу сталось дві пожежі: горіли будинки
На пожежі у Миколаєві загинули троє людей

Ремонт лікарні у Баштанці: наразі виконано близько 10% робіт

Юлія Бойченко

«Багато залежить від сил і засобів», – сапери обстежили вже більше третини потенційно замінованих земель Миколаївщини

У Миколаєві під час ремонту труби постраждав працівник аварійної бригади: його дістали з «технічної ями», зараз він у лікарні

На проєкт будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район Миколаєва витратять ₴213 тисяч