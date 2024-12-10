В Одесі затримали чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля, фото: Нацполіція

Поліцейські в Одесі затримали 20-річного чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.

Зазначається, що днями одеські поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці Академіка Сахарова поблизу багатоповерхівок горить автомобіль Volkswagen Touareg. Син власника позашляховика викликав рятувальників, ті загасили пожежу.

Впродовж доби слідчі встановили, що до пожежі причетний 20-річний місцевий мешканець.

«Під час пошуку «легкого заробітку» чоловік відгукнувся в соціальній мережі на пропозицію підпалити чужий автомобіль. На вимогу куратора він облив відповідне авто легкозаймистою рідиною та підпалив. Свої дії зловмисник зафіксував на відео для підтвердження виконаного «завдання», — повідомили в поліції.

В Одесі затримали чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля, фото: Нацполіція В Одесі затримали чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля, фото: Нацполіція

Утім, «винагороди» він так і не отримав. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Суд обрав призначив йому тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, двом 16-річним юнакам, яких підозрюють у підпалі поліцейського автомобіля на Миколаївщині, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.