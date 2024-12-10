На замовлення підпалив поштове відділення на Одещині, поліцейські затримали підозрюваного. Фото: пресслужба Нацполіції в Одеській області

На Одещині поліцейські затримали 25-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі поштового відділення. Куратори з соцмережі пообіцяли йому 100 доларів, тепер чоловіку загрожує 10 років тюрми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одещини.

За даними слідства, інцидент стався наприкінці листопада, ввечері підозрюваний облив вхідні двері поштового відділення легкозаймистою рідиною та підпалив їх. Він діяв за вказівками куратора, а для отримання винагороди мав зробити відеозвіт про виконану роботу.

Зазначається, що в наслідок пожежі ніхто не постраждав.

Правоохоронці декілька днів розшукували підозрюваного. Під час обшуку у його помешканні вилучили мобільний телефон, одяг, в якому він був під час злочину, та інші докази.

Чоловіку повідомили про підозру за умисне пошкодження майна шляхом підпалу, яка передбачає до 10 років тюрми. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Одеської області та інших регіонів. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що поліцейські в Одесі затримали 20-річного чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.