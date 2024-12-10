  • вівторок

    10 грудня, 2024

  • 7.2°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 10 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 7.2° Слабкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На замовлення підпалив поштове відділення на Одещині: поліцейські затримали підозрюваного

На замовлення підпалив поштове відділення на Одещині, поліцейські затримали підозрюваного. Фото: пресслужба Нацполіції в Одеській областіНа замовлення підпалив поштове відділення на Одещині, поліцейські затримали підозрюваного. Фото: пресслужба Нацполіції в Одеській області

На Одещині поліцейські затримали 25-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі поштового відділення. Куратори з соцмережі пообіцяли йому 100 доларів, тепер чоловіку загрожує 10 років тюрми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одещини.

За даними слідства, інцидент стався наприкінці листопада, ввечері підозрюваний облив вхідні двері поштового відділення легкозаймистою рідиною та підпалив їх. Він діяв за вказівками куратора, а для отримання винагороди мав зробити відеозвіт про виконану роботу. 

Зазначається, що в наслідок пожежі ніхто не постраждав.

Правоохоронці декілька днів розшукували підозрюваного. Під час обшуку у його помешканні вилучили мобільний телефон, одяг, в якому він був під час злочину, та інші докази.

Чоловіку повідомили про підозру за умисне пошкодження майна шляхом підпалу, яка передбачає до 10 років тюрми. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Одеської області та інших регіонів. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що поліцейські в Одесі затримали 20-річного чоловіка за підозрою у підпалі автомобіля. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Останні новини про: Одещина

Одесит нелегально продавав електронні сигарети через соцмережі
Зірвав прапори: на Одещині чоловіка засудили за наругу над символами
Через негоду на Одещині без світла залишаються 19 населених пунктів
Реклама

Читайте також:

новини

«Ви — як вогні, що запалюють волонтерський рух», — Сєнкевич відзначив грамотами миколаївських волонтерів

Володимир Коваль
новини

«Найближчим часом»: мер Миколаєва анонсував запуск очного навчання у школах віддалених районів

Олена Козубовська
новини

На Миколаївщині встановлять систему оповіщення населення за ₴86,1 млн

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу приватну інклюзивну автошколу

Володимир Коваль

Останні новини про: Одещина

Через негоду на Одещині без світла залишаються 19 населених пунктів
Зірвав прапори: на Одещині чоловіка засудили за наругу над символами
Одесит нелегально продавав електронні сигарети через соцмережі

Миколаївщина у 2024 році експортувала сільгосппродукції на $700 млн

Миколаївщина прихистила близько 70 тисяч переселенців з Херсонщини, — Кім

3 години тому

Харлан та Насібов знялись у фотосесії для нового календаря НОК України

Даріна Мельничук

Головне сьогодні