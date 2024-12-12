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Росіяни атакували дронами Херсон: є загиблий

Російська армія обстріляла Херсон. Ілюстраційне фото: «Суспільне Херсон»Російська армія обстріляла Херсон. Ілюстраційне фото: «Суспільне Херсон»

У четвер, 12 грудня, російські війська вдарили дронами по Херсону, загинула людина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«З самого ранку росіяни б’ють по Херсону з БпЛА. Внаслідок чергової дронової атаки у Дніпровському районі міста поранення, несумісні з життям, дістав 67-річний чоловік», — зазначив він.

Також він повідомив, що минулої доби через російську агресії постраждали шість людей. Минулої доби російські війська атакували 29 населених пунктів, зокрема обласний центр.

Нагадаємо, що 6 грудня у Херсоні внаслідок постійних обстрілів російських військ без опалення залишаються мешканці 217 будинків, частина котелень міста не працює. 

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