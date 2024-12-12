У Південній Кореї відсторонили головнокомандувача армії

Пак Ан Су. Фото: Yonhap

У четвер, 12 грудня, начальника штабу армії Південної Кореї генерала Пак Ан Су, який виконував обовʼязки головнокомандувача під час короткочасного введення воєнного стану, відсторонили від виконання обов’язків.

Про це повідомляє видання Yonhap з посиланням Міноборони країни.

Зазначається, що Пак Ан Су є останнім з декількох військових командирів, які були відсторонені від виконання своїх обов'язків у зв'язку з розслідуванням їхньої участі у введенні воєнного стану президентом країни 3 грудня.

Невдовзі після оголошення воєнного стану від імені Пака видали військовий указ, який забороняв будь-яку політичну діяльність.

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«Невдовзі після оголошення воєнного стану за підписом Пака було видано військовий указ, який забороняв будь-яку політичну діяльність. Під час парламентської сесії Пак стверджував, що дізнався про запровадження воєнного стану з телевізійного звернення Юна, в якому той оголосив цей наказ», - йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство оборони країни відсторонило від виконання обовʼязків шістьох інших високопоставлених військовослужбовців, в тому числі командирів Столичного командування оборони, Командування спеціальних бойових дій армії, Командування контррозвідки та Командування військової розвідки.

Що сталося в Південній Кореї?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. Він вказав, що ввести воєнний стан необхідно для захисту конституційного ладу країни від «комуністичних сил КНДР».

Після оголошення про воєнний стан біля будівлі парламенту зібралося близько сотні протестувальників, правоохоронці оточили вхід. Працівники законодавчого органу також блокують вхід, а люди намагаються прорватися всередину.

У результаті 190 із 300 депутатів (ті, хто зміг потрапити до зали засідань) проголосували за рішення про скасування воєнного стану.

Цьому передували політичні суперечки щодо законопроєкту про новий держбюджет — опозиційна Демократична партія відмовилася схвалити його. Натомість опозиція подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету, а також подання про імпічмент державному аудиторові та головному прокуророві.

8 грудня Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою. Також в цей день прокуратура повідомила про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони Кім Йон Хьона.