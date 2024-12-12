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На Одещині затримали підозрюваного у підпалі адмінбудівлі сільради

На Одещині затримали підозрюваного у підпалі адмінбудівлі сільради. Фото: пресслужба Нацполіції в Одеській області.На Одещині затримали підозрюваного у підпалі адмінбудівлі сільради. Фото: пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Поліцейські Одещини затримали 20-річного мешканця Березівщини, якого підозрюють у підпалі адміністративної будівлі сільради. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області. 

Інцидент стався в одному з сіл Березівської громади, про пожежу повідомив голова Старостинського округу. Зазначається, що вигорів хол будівлі, люди не постраждали. Попередньо встановлено, що територіальній громаді завдано збитків на суму близько 85 тисяч гривень.

Підозрюваного затримали того ж ранку. З'ясувалося, що хлопець погодився на пропозицію невідомого, який зконтактував через месенджер. Він пообіцяв винагороду за підпал поштового відділення, розташованого в приміщенні сільради. Уночі, порушивши комендантську годину, підозрюваний розбив два вікна, підпалив папір, який приніс із собою, і кинув його всередину будівлі.

Поліцейські вилучили з місця злочину речові докази, одяг підозрюваного та його мобільний телефон із перепискою із замовником. 

На Одещині затримали підозрюваного у підпалі адмінбудівлі сільради. Фото: пресслужба Нацполіції в Одеській області.На Одещині затримали підозрюваного у підпалі адмінбудівлі сільради. Фото: пресслужба Нацполіції в Одеській області.
На Одещині затримали підозрюваного у підпалі адмінбудівлі сільради. Фото: пресслужба Нацполіції в Одеській області.На Одещині затримали підозрюваного у підпалі адмінбудівлі сільради. Фото: пресслужба Нацполіції в Одеській області.

За словами начальника Березівського районного відділу поліції Миколи Древова, за виконаний підпал юнак обіцяної винагороди не отримав.

«За виконану «роботу» палій винагороди не отримав. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури», — зазначив Микола Древов.

Раніше у Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі трансформаторної підстанції на території міста.

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