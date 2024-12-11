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За підозрою у підпалі трансформатора затримали миколаївця

За підозрою у підпалі трансформатора затримали миколаївця. Фото: СБУЗа підозрою у підпалі трансформатора затримали миколаївця. Фото: СБУ

У Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі трансформаторної підстанції на території міста.

Про це повідомили у Службі безпеки України та прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства підозрюваний місцевий житель підпалив трансформаторну підстанцію АТ «Миколаївобленерго». У прокуратурі додають, що за свою «роботу» чоловік отримав понад 8 тисяч гривень винагороди.

«Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку встановив локацію «потрібного» енергооб’єкту та придбав запальну суміш.  Після «відмашки» від куратора чоловік підпалив його за допомогою легкозаймистої суміші», — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці зазначають, що чоловік для «звіту» знімав та відправляв відео. Під час обшуків у нього знайшли мобільні телефони, банківську картку, а також взуття і одяг в яких він, за інформацією СБУ, підпалював підстанції.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За підозрою у підпалі трансформатора затримали миколаївця. Фото: СБУЗа підозрою у підпалі трансформатора затримали миколаївця. Фото: СБУ

Затримання паліїв

29 листопада на Миколаївщині затримали двох 16-річних юнаків, яких підозрюють у підпалі службового автомобіля біля адмінбудівлі правоохоронців. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Також на Миколаївщині 4 грудня затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій в Первомайському районі на замовлення спецслужб Росії.

В це ж день в Одесі поліція затримала 15-річного хлопця за підозрою у підпалі електропідстанції. Підліток облив двері підстанції легкозаймистою рідиною та підпалив. Місцеві жителі оперативно загасили пожежу, ніхто не постраждав.

Після цього також на Одещині поліцейські затримали 25-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі поштового відділення. Куратори з соцмережі пообіцяли йому 100 доларів, тепер чоловіку загрожує 10 років тюрми.

Раніше, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші.

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