Через загрозу обстрілів збільшено кількість черг відключень на Миколаївщині

Унаслідок загрози обстрілів енергосистеми у пʼятницю, 13 грудня, на Миколаївщині збільшили кількість черг відключень за графіками погодинних відключень.

Про це повідомляє АТ «Миколаївобленерго».

В своєму телегра-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що додаткові графіки вводяться по всій Україні через обмеження розподілення в енергосистемі, а не внаслідок обстрілу.

— Ми частина системи, тому маємо аналогічні з усіма відключення. Це робиться для того, щоб вся система не перевантажувалися і працювала рівномірно. В іншому випадку - не буде світла у всіх і на довго. А так у нас все добре. Дякуємо ППО, — написав Віталій Кім.