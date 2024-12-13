Через загрозу обстрілів збільшено кількість черг відключень на Миколаївщині
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- Аліса Мелік-Адамян
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10:33, 13 грудня, 2024
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Унаслідок загрози обстрілів енергосистеми у пʼятницю, 13 грудня, на Миколаївщині збільшили кількість черг відключень за графіками погодинних відключень.
Про це повідомляє АТ «Миколаївобленерго».
— Наразі за вказівкою від НЕК "Укренерго" збільшено кількість черг відключення за ГПВ до трьох одночасно, — написали в обленерго.
В своєму телегра-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що додаткові графіки вводяться по всій Україні через обмеження розподілення в енергосистемі, а не внаслідок обстрілу.
— Ми частина системи, тому маємо аналогічні з усіма відключення. Це робиться для того, щоб вся система не перевантажувалися і працювала рівномірно. В іншому випадку - не буде світла у всіх і на довго. А так у нас все добре. Дякуємо ППО, — написав Віталій Кім.
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