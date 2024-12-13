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Російські війська двічі за ранок атакували Одещину, — ОВА

Росія двічі атакувала Одещину зранку. Фото: Олег КіперРосія двічі атакувала Одещину зранку. Фото: Олег Кіпер

Зранку 13 грудня російські війська двічі атакували Одещину. Сили ППО збили цілі, постраждалих немає. 

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, уламки російських ракет пошкодили цивільну інфраструктуру.

«Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок. На місці працюють всі відповідні служби», — повідомив він.  

Щодо ситуації з електроенергією в регіоні, Кіпер повідомив, що діють графіки відключень.

Росія двічі атакувала Одещину зранку. Фото: Олег КіперРосія двічі атакувала Одещину зранку. Фото: Олег Кіпер
Росія двічі атакувала Одещину зранку. Фото: Олег КіперРосія двічі атакувала Одещину зранку. Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, вранці п’ятниці, 13 грудня, російські війська атакували українську енергетику.

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