Російські війська двічі за ранок атакували Одещину, — ОВА
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- Світлана Іванченко
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12:20, 13 грудня, 2024
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Зранку 13 грудня російські війська двічі атакували Одещину. Сили ППО збили цілі, постраждалих немає.
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, уламки російських ракет пошкодили цивільну інфраструктуру.
«Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок. На місці працюють всі відповідні служби», — повідомив він.
Щодо ситуації з електроенергією в регіоні, Кіпер повідомив, що діють графіки відключень.
Нагадаємо, вранці п’ятниці, 13 грудня, російські війська атакували українську енергетику.
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