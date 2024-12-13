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Росіяни атакували енергетику: протягом дня збільшать обсяги відключень світла

, російські війська атакували українську енергетику. Фото з pixabay, російські війська атакували українську енергетику. Фото з pixabay

Вранці п’ятниці, 13 грудня, російські війська атакували українську енергетику.

Про це у Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко та Укренерго.

«Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження», — йдеться у повідомленні.

Також Укренерго повідомило, що через ракетну атаку на енергооб’єкти відключень електроенергії буде більше.

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«З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго», — додали там.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

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