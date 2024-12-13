5 з 9 діючих енергоблоків АЕС України знизили потужність, — МАГАТЕ
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- Світлана Іванченко
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13:00, 13 грудня, 2024
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У МАГАТЕ заявили про зниження потужності 5 українських енергоблоків через ранкову атаку 13 грудня по енергетичній інфраструктурі.
Відповідне повідомлення організації з'явилося у соцмережі Х.
«Сьогодні 5 з 9 діючих енергоблоків АЕС України знизили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру», — проінформували у МАГАТЕ.
Нагадаємо, що під час ранкових обстрілів 13 грудня серйозно пошкоджено обладнання теплової електростанції України ДТЕК.
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