Через удари росіян на теплоелектростанціях ДТЕК пошкоджене обладнання

Під час ранкових обстрілів серйозно пошкоджено обладнання ДТЕК. Фото: Depositphotos

Під час ранкових обстрілів серйозно пошкоджено обладнання теплової електростанції України ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

Зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання, яке після закінчення обстрілів енергетики розпочали ремонтувати.

«Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що цього року це вже дванадцята атака на українську енергетику і девʼята атака на енергетичні підприємства ДТЕК.

Обстріл енергетики 13 грудня

Вранці російські війська атакували українську енергетику. міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Після цього в Укренерго повідомило, що через ракетну атаку на енергооб’єкти відключень електроенергії буде більше.

На Миколаївщині також збільшили кількість черг відключень за графіками погодинних відключень. В своєму телегра-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що додаткові графіки вводяться по всій Україні через обмеження розподілення в енергосистемі, а не внаслідок обстрілу.

За інформацією від президента Володимира Зеленського, під час ранкової масованої атаки російські війська випустили по Україні 93 ракети. Били крилатими та балістичними ракетами. Також була й щонайменше одна північнокорейська ракета.