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Зеленський: Росія випустила по Україні 93 ракети, частину з них збили літаки F-16

Під час ранкової масованої атаки російські війська випустили по Україні 93 ракети. Фото Getty ImagesПід час ранкової масованої атаки російські війська випустили по Україні 93 ракети. Фото Getty Images

Під час ранкової масованої атаки російські війська випустили по Україні 93 ракети. Росіяни били крилатими та балістичними ракетами. Також була й щонайменше одна північнокорейська ракета.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Військовим вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. За словами Володимира Зеленського, це був один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці.

«Це такий «мирний» план Путіна – знищити все. Це так він хоче «перемовин» – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність», — написав президент в Telegram.

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Також президент наголосив, що потрібна сильна реакція світу: «На масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор», — додав він.

Він наголосив, що якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Тому потрібні «петріоти», щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети.

Обстріл енергетики 13 грудня

Вранці російські війська атакували українську енергетику. міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Після цього в Укренерго повідомило, що через ракетну атаку на енергооб’єкти відключень електроенергії буде більше.

На Миколаївщині також збільшили кількість черг відключень за графіками погодинних відключень. В своєму телегра-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що додаткові графіки вводяться по всій Україні через обмеження розподілення в енергосистемі, а не внаслідок обстрілу.

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