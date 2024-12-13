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В Одесі викрили нелегальні гральні заклади: вилучили обладнання на понад ₴54 млн

В Одесі виявили 10 нелегальних гральних закладів. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі виявили нелегальні гральні заклади. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили групу осіб, які організували роботу мережі нелегальних гральних закладів. Загальна вартість вилученого майна склала понад 54 мільйони гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Слідство стверджує, що гральні заклади розташували на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях у середмісті Одеси. Працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами, а також функціонували без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків. 

«Гравців запрошували лише за попередньою домовленістю, сторонні особи могли потрапити виключно за рекомендаціями постійних клієнтів», — додали у повідомленні.

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Також під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3000 одиниць комп’ютерної техніки – ноутбуки, монітори, системні блоки, сервери, мобільні телефони, чорнові записи, готівку та банківські картки.

Крім цього, виявили складське приміщення, яке використовували для зберігання технічних пристроїв та меблів, що призначалися для облаштування нових ігрових залів.

Бюро економічної безпеки України зазначає, що загальна вартість вилученого майна становить майже 54,7 мільйонів гривень.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та провадження незаконної діяльності.

В Одесі виявили 10 нелегальних гральних закладів. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі виявили нелегальні гральні заклади. Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі виявили 10 нелегальних гральних закладів. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі виявили нелегальні гральні заклади. Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі виявили 10 нелегальних гральних закладів. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі виявили нелегальні гральні заклади. Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі виявили 10 нелегальних гральних закладів. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі виявили нелегальні гральні заклади. Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі виявили 10 нелегальних гральних закладів. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі виявили нелегальні гральні заклади. Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі виявили 10 нелегальних гральних закладів. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі виявили нелегальні гральні заклади. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Одеській області у трьох 40-футових морських контейнерах детективи виявили понад 2 мільйонів пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 мільйонів гривень.

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