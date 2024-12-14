Сили оборони України атакували нафтобазу в російському Орлі, — ГУР

Українські військові в ніч на 14 грудня вдарили по нафтобазі в російському місті Орел. Операцію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій України у взаємодії з іншими структурами Сил оборони.

Удар підтвердили в Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що удар було завдано по лінійно-виробничій диспетчерській станції «Стальной конь», що спричинило масштабну пожежу. Ця станція є частиною російського військово-промислового комплексу, забезпечуючи постачання нафтопродуктів для армії РФ.

За інформацією Генштабу, «Стальний кінь» є одним із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

Раніше російські телеграм-канали повідомляли про вибухи в Орлі, які пролунали на початку доби 14 грудня. За їхніми словами, атака була здійснена за допомогою безпілотників, а одним із об'єктів ураження стала нафтобаза. Однак офіційні російські медіа та місцева влада поки не прокоментували ці події.

Нагадаємо, раніше, у ніч на 25 листопада підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по низці важливих об'єктів у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.