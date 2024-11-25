У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Калузькій області

У ніч на 25 листопада підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по низці важливих об'єктів у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.

«Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області», — йдеться у повідомленні Генштабу Збройних Сил України.

Зазначається, що результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

Раніше, українські сили атакували завод компанії ЕФКО у Бєлгородській області РФ, який серед іншого виготовляє вантажні дрони для російської армії. Також був приліт в склад зброї в Новгородській області РФ.