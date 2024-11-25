  • понеділок

    25 листопада, 2024

  • 1.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 1.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Калузькій області

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Калузькій областіУ Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Калузькій області

У ніч на 25 листопада підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по низці важливих об'єктів у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.

«Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області», — йдеться у повідомленні Генштабу Збройних Сил України.

Зазначається, що результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

Раніше, українські сили атакували завод компанії ЕФКО у Бєлгородській області РФ, який серед іншого виготовляє вантажні дрони для російської армії. Також був приліт в склад зброї в Новгородській області РФ.

Останні новини про: Війна в Україні

Удар по Одесі: є постраждалі та пошкодження інфраструктури
У Харкові вже 23 поранених унаслідок російського обстрілу
Росія атакувала з FPV-дрона людей під час роздачі гуманітарної допомоги на Миколаївщині: є поранені
Реклама

Читайте також:

новини

На охорону покинутого кінотеатру «Іскра» в Миколаєві щорічно витрачають майже пів мільйона гривень

Аліса Мелік-Адамян
новини

Табунщик пояснив, звідки взялись гроші на утримання його новообраних заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Табунщик відповів, чи збереться медична комісія облради після оголошеної підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Третя офлайн-сесія за час війни: депутати Миколаївської облради обрали Табунщику заступників

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакувала з FPV-дрона людей під час роздачі гуманітарної допомоги на Миколаївщині: є поранені
У Харкові вже 23 поранених унаслідок російського обстрілу
Удар по Одесі: є постраждалі та пошкодження інфраструктури

Миколаївська рапіристка Полозюк в складі національної збірної завоювала історичне срібло Кубка світу в Тунісі

Депутатам пропонують затвердити вимоги до табличок з назвами вулиць та скверів у Миколаєві

5 годин тому

Розмінування Миколаївщини: обстежено понад 10 тисяч гектарів територій

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні