Дрони атакували в Росії склади боєприпасів та завод, який виготовляє вантажні безпілотники

Українські сили атакували завод компанії ЕФКО у Бєлгородській області РФ, який серед іншого виготовляє вантажні дрони для російської армії. Також був приліт в склад зброї в Новгородській області РФ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він також опублікував відео з пожежею на заводі.

За його словами безпілотники атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 кілометрів від кордону з Україною.

«На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та «Ураган», також ракети «Іскандер», кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу «Тор», — зазначив Андрій Коваленко.

Крім того, він виклав відео з вибухом і пожежею у Воронезькій області РФ. Про атаку на Євдаківський олійно-жировий комбінат у Воронезькій області.

Раніше, російське Міністерство оборони заявило, що в ніч проти 19 листопада українські військові завдали удару шістьма ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ.

За словами російської сторони, протиповітряна оборона збила п’ять ракет ATACMS, а ще одну — пошкодила.