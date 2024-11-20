  • середа

    20 листопада, 2024

  • 10.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 10.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дрони атакували в Росії склади боєприпасів та завод, який виготовляє вантажні безпілотники

Українські сили атакували завод компанії ЕФКО у Бєлгородській області РФ, який серед іншого виготовляє вантажні дрони для російської армії. Також був приліт в склад зброї в Новгородській області РФ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він також опублікував відео з пожежею на заводі.

За його словами безпілотники атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 кілометрів від кордону з Україною.

«На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та «Ураган», також ракети «Іскандер», кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу «Тор», — зазначив Андрій Коваленко.

Крім того, він виклав відео з вибухом і пожежею у Воронезькій області РФ. Про атаку на Євдаківський олійно-жировий комбінат у Воронезькій області.

Раніше, російське Міністерство оборони заявило, що в ніч проти 19 листопада українські військові завдали удару шістьма ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ.

За словами російської сторони, протиповітряна оборона збила п’ять ракет ATACMS, а ще одну — пошкодила.

Останні новини про: Війна в Україні

Кім дав відверте інтервʼю, як домовлялися з росіянами про трубу і воду
Посольство США попередило про можливу «значну повітряну атаку» по Україні
Половина українців підтримують переговори для завершення війни, — дослідження Gallup
Реклама

Читайте також:

новини

Суд Миколаєва вдруге переносить розгляд апеляції у справі спортсменки Ладиги: спочатку не зʼявився адвокат, а тепер — її госпіталізували

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кім дав відверте інтервʼю, як домовлялися з росіянами про трубу і воду

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Південноукраїнську вибухнув газовий балон: є потерпілий

Олена Козубовська
новини

Не три, а тисяча днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України

Володимир Коваль
новини

Вибух у квартирі в Південноукраїнську: на місці сталась пожежа, мешканців евакуйовано

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Половина українців підтримують переговори для завершення війни, — дослідження Gallup
Посольство США попередило про можливу «значну повітряну атаку» по Україні
Кім дав відверте інтервʼю, як домовлялися з росіянами про трубу і воду

Кім дав відверте інтервʼю, як домовлялися з росіянами про трубу і воду

Аліса Мелік-Адамян

Росіяни вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини: загинули дві людини, 15 поранені

Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

За добу росіяни сім разів обстріляли Миколаївщину з артилерії та дронів