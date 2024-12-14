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ГУР знищило літак Су-30 та три локомотиви у Краснодарському краї РФ

Українська розвідка провела операцію на території Росії, внаслідок якої було знищено винищувач Су-30.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

«14 грудня у місті Кримськ Краснодарського краю Росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30», - йдеться у повідомоленні.

Також, за даними ГУР, 13 грудня у Краснодарі сталася масштабна пожежа, яка вивела з ладу три залізничні локомотиви.

«Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України», — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, українські військові в ніч на 14 грудня вдарили по нафтобазі в російському місті Орел. Операцію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій України у взаємодії з іншими структурами Сил оборони.

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