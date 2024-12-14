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Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик миколаївської 299-ї бригади

Техніка 299-ї бригади тактичної авіації. Фото з сайту inshe.tvТехніка 299-ї бригади тактичної авіації. Фото з сайту inshe.tv

Сьогодні, 14 грудня, з бойового завдання не повернувся льотчик миколаївської 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил України. Військовий виконував завдання у найгарячіших напрямках фронту.

Про це повідомили на сторінці Повітряних Сил.

«Пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи всі доступні засоби ураження, зокрема іноземного виробництва. Щодня вони завдають ударів у складних умовах активної протидії ворога, входять у зони дії ворожої ППО та витримують екстремальні перевантаження під час небезпечних завдань», — йдеться в повідомленні.

У Повітряних Силах підкреслили, що війна триває, і ціна за Свободу та Незалежність України залишається надзвичайно високо. Разом з тим там запевнили, що кожна втрата не залишиться без відповіді.

Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей! Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні! Ми обов’язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за майже три роки повномасштабного вторгнення РФ загинуло щонайменше 60-100 тисяч українських військових, ще близько 400 тисяч солдатів отримали важкі поранення. 

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