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У війні з Росією загинуло від 60 до 100 тисяч українських військових, — The Economist

Загиблі українські військові. Фото: «МикВісті»Загиблі українські військові. Фото: «МикВісті»

За майже три роки повномасштабного вторгнення РФ загинуло щонайменше 60–100 тисяч українських військових, ще близько 400 тисяч солдатів отримали важкі поранення.

Про це пише видання «The Economist» з посиланнями на дані західної розвідки, офіційні звіти та розвіддані з відкритих джерел.

Журналісти видання зазначили, що ці звіти важко перевірити самостійно, а солдати, які зникли безвісти або вважаються загиблими, не завжди відображаються в цих даних. 

«Вони припускають, що на сьогоднішній день загинуло щонайменше 60 000 — 100 000 українських солдатів. Можливо, ще 400 000 отримали важкі поранення, тому не дозволяють їм продовжувати боротьбу. Цифри не включають загиблих серед цивільного населення, даних про яких дуже мало», — пише The Economist.

Втрати України. Червоним кольором позначено загиблих, рожевим – убитих чи поранених. Інфографіка: «The Economist»Втрати України. Червоним кольором позначено загиблих, рожевим – убитих чи поранених. Інфографіка: «The Economist»

Крім цього, видання посилається на сайт UAlosses, згідно з яким загинуло щонайменше 60 435 українських солдатів з 2022 року.

«Ці цифри свідчать про те, що загинуло понад 0,5% довоєнного населення України — чоловіків призовного віку (18-49 років). Дані UAlosses не є вичерпними, і вік не всіх солдатів відомий. Реальна частка чоловіків, які загинули на війні, є вищою. Ще більшою є частка тих, хто отримав надто тяжкі поранення, щоб продовжувати воювати», — зазначили у виданні.

Інфографіка: «The Economist»Втрати України. Інфографіка: «The Economist»

У The Economist також додали, що у звіті Wall Street Journal, опублікованому з посиланням на анонімних представників західної розвідки, повідомляють, що Росія за цей час втратила близько 200 тисяч солдатів.

У лютому 2024 році, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна втратила 31 000 військових за час повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, у Миколаєві встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні. 

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