Українські військові знищили російський потяг з пальним на Запоріжжі, — ЗМІ

Російський потяг з цистернами пального, який атакували бійці ГУР, СБУ та Сил оборони України на ТОТ Запорізької області. Джерела Суспільного у спецслужбах

На Запоріжжі військові та спецслужби України знищили російській поїзд із 40 цистернами пального та пошкодили залізничну гілку з Криму.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в спецслужбах.

Зазначається, що поїзд знищили вчора, 14 грудня, поблизу тимчасово окупованого села Олексіївка на Запоріжжі бійці. Спочатку контррозвідники СБУ підірвали залізничні колії, а після зупинки потягу Сили оборони України атакували локомотив та вагони дронами.

«Коли потяг зупинився, бійці 14 полку СБС почали наносити ураження ударними дронами, що призвело до загоряння частини цистерн. Після чого в гру вступив HIMARS. Завдяки повітряній розвідці ГУР та в координації з ОСУВ «Таврія» ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб окупант не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. Насамкінець фахівці ГУР добили состав ударними дронами», — повідомили джерела у спецслужбах.

Також видання вказує, що 40 знищених цистерн пального вартують чотири мільйони доларів США.

Нагадаємо, що 13 грудня українська розвідка провела операцію на території Росії, внаслідок якої було знищено винищувач Су-30.