На Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв. Фото: Патрульна поліція

Протягом минулих вихідних правоохоронці Миколаївщини затримали 9 нетверезих водіїв. Їм загрожує штраф у 17 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на рік.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, на порушників склали адміністративні протоколи, і передали матеріали до суду.

Правоохоронці нагадали про передбачені законом покарання:

частина 1 статті 130: штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на 1 рік;

частина 2 статті 130: штраф 34 тисячі гривень із позбавленням права керування на 3 роки та можливим вилученням транспортного засобу або адмінарешт на 10 діб;

частина 3 статті 130: штраф 51 тисяча гривень із позбавленням права керування на 10 років і конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб;

частина 4 статті 130: штраф 34 тисячі гривень або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

Поліція закликає водіїв не сідати за кермо напідпитку, адже це становить серйозну загрозу для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, що у 2024 році правоохоронці упіймали близько 3 тисяч нетверезих водіїв, у понад 1,2 тисяч забрали права.