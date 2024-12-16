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На Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв

На Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв. Фото: Патрульна поліціяНа Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв. Фото: Патрульна поліція

Протягом минулих вихідних правоохоронці Миколаївщини затримали 9 нетверезих водіїв. Їм загрожує штраф у 17 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на рік.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, на порушників склали адміністративні протоколи, і передали матеріали до суду.

Правоохоронці нагадали про передбачені законом покарання:

  • частина 1 статті 130: штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на 1 рік;
  • частина 2 статті 130: штраф 34 тисячі гривень із позбавленням права керування на 3 роки та можливим вилученням транспортного засобу або адмінарешт на 10 діб;
  • частина 3 статті 130: штраф 51 тисяча гривень із позбавленням права керування на 10 років і конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб;
  • частина 4 статті 130: штраф 34 тисячі гривень або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

Поліція закликає водіїв не сідати за кермо напідпитку, адже це становить серйозну загрозу для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху. 

Нагадаємо, що у 2024 році правоохоронці упіймали близько 3 тисяч нетверезих водіїв, у понад 1,2 тисяч забрали права.

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