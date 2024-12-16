Смертельна аварія біля Південноукраїнська: п'яний водій мікроавтобусу врізався у легковик

ДТП біля Південноукраїнська, фото: Нацполіція Миколаївщини

У неділю, 15 грудня, близько 18:20 в Південноукраїнську на трасі «Благовіщенське — Миколаїв» на вулиці Європейській зіткнулися автомобілі Volkswagen Transporter та Hyundai H-1.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, внаслідок аварії пасажири Hyundai 34-річна жінка та 39-річний чоловік загинули на місці. 32-річного пасажира Volkswagen та девʼятирічну дитину з Hyundai з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до лікарні.

ДТП біля Південноукраїнська, фото: Нацполіція Миколаївщини ДТП біля Південноукраїнська, фото: Нацполіція Миколаївщини

За результатами обстеження у 30-річного водія Volkswagen виявили 0,6 проміле алкоголю. Його затримали та наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.

Чоловіку загрожує до 12 років тюрми із позбавленням права керувати транспортними засобами строком від семи до десяти років. Досудове розслідування продовжується.

У поліції просять громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП, звернутися за телефонами 099-725-23-00 або 102.

Нагадаємо, що на Миколаївщині перед судом постане 37-річний водій, якого звинувачують у скоєнні смертельної аварії. Чоловік у стані сп'яніння наїхав на батька, від отриманих травм той помер.