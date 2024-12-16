На Одещині викрили нелегальний продаж сигарет: вилучили товарів на понад ₴4,5 млн

На Одещині виявили незаконний продаж сигарети без акцизних марок. Фото: БЕБ

Мешканця Білгорода-Дністровського Одеської області підозрюють у продажі фальсифікованих сигарет. Вартість вилучених тютюнових виробів склала понад 4,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Слідство стверджує, що контрафактні товари чоловік продавав у соцмережах, а також на місцевому ринку.

Зазначається, що під час обшуків у складських приміщеннях детективи вилучили понад 53 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку та чотири ємності з горілкою та коньяком об’ємом по 20 літрів.

Крім цього викрили два транспортних засоби, де перевозили нелегальну продукцію, та гроші, отримані від злочинної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого майна склала понад 6,9 мільйонів гривень.

На Одещині виявили незаконний продаж сигарети без акцизних марок. Фото: БЕБ

Жителя Одещини підозрюють у кримінальному правопорушенні за частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Наразі слідство триває та встановлюється повне коло причетних осіб та канали постачання контрафактної продукції.

Нагадаємо, в Одесі викрили групу осіб, які організували роботу мережі нелегальних гральних закладів. Загальна вартість вилученого майна склала понад 54 мільйони гривень.