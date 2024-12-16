  • понеділок

    16 грудня, 2024

  • 6.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 6.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині викрили нелегальний продаж сигарет: вилучили товарів на понад ₴4,5 млн

На Одещині виявили незаконний продаж сигарети без акцизних марок. Фото: БЕБНа Одещині виявили незаконний продаж сигарети без акцизних марок. Фото: БЕБ

Мешканця Білгорода-Дністровського Одеської області підозрюють у продажі фальсифікованих сигарет. Вартість вилучених тютюнових виробів склала понад 4,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Слідство стверджує, що контрафактні товари чоловік продавав у соцмережах, а також на місцевому ринку. 

Зазначається, що під час обшуків у складських приміщеннях детективи вилучили понад 53 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку та чотири ємності з горілкою та коньяком об’ємом по 20 літрів.

Крім цього викрили два транспортних засоби, де перевозили нелегальну продукцію, та гроші, отримані від злочинної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого майна склала понад 6,9 мільйонів гривень.

На Одещині виявили незаконний продаж сигарети без акцизних марок. Фото: БЕБНа Одещині виявили незаконний продаж сигарети без акцизних марок. Фото: БЕБ

Жителя Одещини підозрюють у кримінальному правопорушенні за частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Наразі слідство триває та встановлюється повне коло причетних осіб та канали постачання контрафактної продукції.

Нагадаємо, в Одесі викрили групу осіб, які організували роботу мережі нелегальних гральних закладів. Загальна вартість вилученого майна склала понад 54 мільйони гривень.

Останні новини про: Одещина

«Земля, що об’єднує»: на Одещині презентували нову бренд-концепцію
Російські війська двічі за ранок атакували Одещину, — ОВА
Очільник Одещини розповів, як росіянам не вдалось висадити десант: митрополит з іконою їздив вздовж узбережжя
Реклама

Читайте також:

новини

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Юлія Бойченко
новини

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва можна відновити, — УКС

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

Олена Козубовська
новини

Головну бухгалтерку окупаційного підприємства в Снігурівці заочно засудили до 6 років тюрми

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв, щоб вивести усі автобуси на маршрути

Олена Козубовська

Останні новини про: Одещина

Очільник Одещини розповів, як росіянам не вдалось висадити десант: митрополит з іконою їздив вздовж узбережжя
Російські війська двічі за ранок атакували Одещину, — ОВА
«Земля, що об’єднує»: на Одещині презентували нову бренд-концепцію

Завтра відключень світла не буде, – «Укренерго»

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва підлягає відновленню, — УКС

На регуляцію безпритульних тварин у Миколаєві у 2025 планують витратить ₴36,4 млн

3 години тому

На Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв

Світлана Іванченко

Головне сьогодні