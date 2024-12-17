Вдарив ножем у спину: мешканця Миколаївщини підозрюють у нападі на знайому

На Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у нападі з ножем на знайому, фото: Нацполіція Миколаївської області

У Вознесенському районі Миколаївської області поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нападі з ножем на свою знайому.

За скоєне чоловікові загрожує до восьми років увʼязнення, повідомляють у Національній поліції Миколаївської області.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні госпіталізували 56-річну жінку з ножовим пораненням спини.

За даними слідства, 40-річний чоловік та його знайома разом пили алкоголь. Згодом між ними виникла сварка, під час якої чоловік вдарив жінку ножем. Наразі жінка перебуває у лікарні.

З місця події поліцейські вилучили ніж, та направили його на експертне дослідження. А чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Наразі триває досудове розслідування.

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