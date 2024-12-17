Вдарив ножем у спину: мешканця Миколаївщини підозрюють у нападі на знайому
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- Марія Хаміцевич
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9:50, 17 грудня, 2024
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У Вознесенському районі Миколаївської області поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нападі з ножем на свою знайому.
За скоєне чоловікові загрожує до восьми років увʼязнення, повідомляють у Національній поліції Миколаївської області.
Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні госпіталізували 56-річну жінку з ножовим пораненням спини.
За даними слідства, 40-річний чоловік та його знайома разом пили алкоголь. Згодом між ними виникла сварка, під час якої чоловік вдарив жінку ножем. Наразі жінка перебуває у лікарні.
З місця події поліцейські вилучили ніж, та направили його на експертне дослідження. А чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Наразі триває досудове розслідування.
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