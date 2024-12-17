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Біля Одеси пʼяний водій врізався у легковик на блокпосту, постраждали четверо людей, зокрема поліцейський

Аварія на блокпосту в Одеській області: постраждали четверо людей, фото: НацполіціяАварія на блокпосту в Одеській області: постраждали четверо людей, фото: Нацполіція

В Одеській області сьогодні вранці, 17 грудня, сталася аварія на блокпосту, внаслідок якої постраждало четверо людей, зокрема поліцейський.

Як повідомили у Нацполіції України, аварія сталася близько 05:00 на Старокиївській дорозі в Одеському районі.

За даними слідства, 51-річний водій легковика Ford врізався з автомобілем Honda під керуванням 21-річного водія, коли той зупинився для пред’явлення документів на блокпосту. Від удару Ford відкинуло вбік, внаслідок чого він наїхав на гвардійця.

За даними правоохоронців, внаслідок ДТП постраждали водії обох машин, 27-річний пасажир Ford та 37-річний військовослужбовець Нацгвардії, їх доправили до лікарні.

Зазначається, що водій Ford мав ознаки алкогольного сп’яніння. У нього та водія Honda були відібрані зразки крові для перевірки. Результати експертизи очікуються згодом.

Аварія на блокпосту в Одеській області: постраждали четверо людей, фото: НацполіціяАварія на блокпосту в Одеській області: постраждали четверо людей, фото: Нацполіція

Правоохоронці почали досудове розслідування за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Нагадаємо, що у неділю, 15 грудня, на трасі в Південноукраїнську зіткнулися автомобілі Volkswagen Transporter та Hyundai H-1. Внаслідок аварії пасажири Hyundai 34-річна жінка та 39-річний чоловік загинули на місці. 32-річного пасажира Volkswagen та девʼятирічну дитину з Hyundai з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до лікарні. За результатами обстеження у 30-річного водія Volkswagen виявили 0,6 проміле алкоголю.

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