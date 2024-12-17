Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала 12 підозрюваних російських агентів та інформаторів. Вони шпигували за українськими силами оборони у п’яти регіонах країни, і шукали позиції розташування літаків F-16 та інших стратегічних об’єктів.

За даними СБУ, частина підозрюваних є дезертирами, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ та переховувалися від правосуддя. Зазначається, що саме в цей час їх завербували російські спецслужби.

Шукали позиції F-16: СБУ розкрили мережу російських агентів, яких підозрюють у шпигунстві. Фото: пресслужба СБУ Шукали позиції F-16: СБУ розкрили мережу російських агентів, яких підозрюють у шпигунстві. Фото: пресслужба СБУ Шукали позиції F-16: СБУ розкрили мережу російських агентів, яких підозрюють у шпигунстві. Фото: пресслужба СБУ

Повідомляється, що підозрювані діяли окремо один від одного, але замикалися на керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Підозрюваний організатор для конспірації використовував підроблені документи, зокрема фейкові посвідчення «волонтера» та «активіста-антикорупціонера».

До своєї діяльності він залучив підозрюваних спільників із Запоріжжя та Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей.

У цих регіонах підозрювані розвідували вогневі позиції української ППО. Також шукали секретні військові аеродроми, де, за версією росіян, могли базуватися літаки F-16. Крім того, одним із завдань був пошук адрес компаній, що виробляють засоби радіоелектронної боротьби проти російських дронів.

Шукали позиції F-16: СБУ розкрили мережу російських агентів, яких підозрюють у шпигунстві. Фото: пресслужба СБУ Шукали позиції F-16: СБУ розкрили мережу російських агентів, яких підозрюють у шпигунстві. Фото: пресслужба СБУ Шукали позиції F-16: СБУ розкрили мережу російських агентів, яких підозрюють у шпигунстві. Фото: пресслужба СБУ

Агенти «втемну» залучали до співпраці знайомих військових, які перебували у прифронтових регіонах. Після отримання попередніх даних підозрювані проводили дорозвідку на місцевості поблизу потенційних цілей. Зібрану інформацію передавали керівнику групи, який, у свою чергу, надсилав її російському куратору.

Зазначається, що СБУ завчасно викрила діяльність мережі та затримала її організатора і чотирьох ключових спільників. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у державній зраді та несанкціонованому поширення інформації про розташування ЗСУ. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі продовжуються комплексні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до діяльності російської агентурної мережі.

Нагадаємо, що у Миколаєві Служба безпеки України затримала мешканця Херсонської області, якого підозрюють у шпигунстві у десяти регіонах України.