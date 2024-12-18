У 2024 році почастішали випадки страти росіянами українських військових, — Лубінець
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- Марія Хаміцевич
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19:28, 18 грудня, 2024
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про погіршення ситуації з розстрілами українських військових росіянами, заявивши, що їх кількість вдвічі зросла у 2024 році, ніж за два попередні роки війни разом.
Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».
«Станом на зараз, за три роки повномасштабної війни підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. Тенденція кардинально погіршилась, адже тільки в 2024 році офіційно підтверджено 109 страт», — зазначив Дмитро Лубінець.
За його словами, Росія продовжує вести гібридну війну проти України і він безпосередньо відчуває це у своїй роботі як омбудсмен.
Нагадаємо, що 17 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про черговий воєнний злочин російської армії. Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.
Пізніше, У Донецької обласній прокуратурі повідомили, що у чоловіка встромили меч із написом «За Курськ» у Новогродівці.
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