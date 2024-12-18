У 2024 році почастішали випадки страти росіянами українських військових, — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, фото: rbc.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про погіршення ситуації з розстрілами українських військових росіянами, заявивши, що їх кількість вдвічі зросла у 2024 році, ніж за два попередні роки війни разом.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Станом на зараз, за три роки повномасштабної війни підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. Тенденція кардинально погіршилась, адже тільки в 2024 році офіційно підтверджено 109 страт», — зазначив Дмитро Лубінець.

За його словами, Росія продовжує вести гібридну війну проти України і він безпосередньо відчуває це у своїй роботі як омбудсмен.

Нагадаємо, що 17 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про черговий воєнний злочин російської армії. Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

Пізніше, У Донецької обласній прокуратурі повідомили, що у чоловіка встромили меч із написом «За Курськ» у Новогродівці.