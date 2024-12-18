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На Миколаївщині інспектори виявили незаконний продаж новорічних ялинок: складено 5 адмінпротоколів

Ялинка, фото: «МикВісті»Ялинка, фото: «МикВісті»

На Миколаївщині виявили порушення продажу ялинок. У Вознесенську, Первомайську та селі Прибужани продавали дерева без обов’язкового маркування у вигляді етикеток зі штрих-кодом.

Як повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, на порушників складено 5 адміністративних протоколів.

«Під час перевірок виявлено порушення: продаж новорічних ялинок без маркування у вигляді самоклейної етикетки або бирки зі штрих-кодом. Це відповідно до ч. 1 ст. 88-1 КУпАП є порушенням порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу», — йдеться у повідомленні.

Де купити ялинку в Миколаєві?

Наприкінці листопада виконком Миколаївської міської ради затвердив 68 місць для торгівлі ялинками та прикрасами у місті. Згідно з документом, торгівля мала розпочатися 11 грудня і триватиме до 31 грудня 2024 року. Найбільше місць для продажу ялинок планують облаштувати в Інгульському районі — 27, у Заводському районі пропонують 19 місць, у Центральному — 15, а в Корабельному — 7.

Для здійснення святкової торгівлі підприємці мають розміщувати свої точки лише в місцях, визначених у переліку. Перед початком роботи вони повинні укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглої території. Також обов’язковою умовою є маркування ялинок пластиковими бирками зі штрих-кодами, що підтверджують їхнє легальне походження.

Адреси об’єктів

 

Інгульський район

1.

вул. Космонавтів, 142, навпроти будинку

2.

пр. Центральний, 255, у районі зупинки

3.

вул. Херсонське шосе, 38-А, у районі супермаркету         «ЕКО-маркет»

4.

вул. Космонавтів, 62-64, навпроти будинку

5.

пр. Богоявленський, 22 ріг вул. Південної

6.

пр. Богоявленський ріг вул. Південної (парний бік)

7.

пр. Богоявленський, 33 ріг вул. Південної

8.

пр. Богоявленський, 39/7

9.

пр. Миру ріг вул. Будівельників, 3-Б

10.

вул. Будівельників, 3-Б, заїзд до речового ринку

11.

вул. Будівельників, 3-Г, на боці речового ринку

12.

вул. Космонавтів, 136 ріг вул. Електронної, біля будинку

13.

пр. Миру, 22 ріг вул. 5 Лінії

14.

вул. Космонавтів, 68-А, навпроти будинку

15.

вул. Космонавтів, 76/1, у районі пл. Перемоги (біля супермаркету «АТБ»)

16.

вул. Космонавтів, 53, навпроти будинку

17.

вул. Скульптора Ізмалкова ріг пр.  Миру, 40, навпроти будинку

18.

пр. Миру ріг вул. Театральної, 51

19.

пр. Миру, 1/1, навпроти супермаркету «Велмарт»

20.

вул. Будівельників, 14, навпроти будинку

21.

вул. Будівельників, 10 ріг пр. Миру, навпроти будинку

22.

вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної

23.

вул. Космонавтів, 66-68, навпроти будинку

24.

пр. Миру, 2, біля БП «Ювілейний»

25.

вул. Космонавтів, 43-Б

26.

вул. Космонавтів, 60, навпроти будинку

27.

пр. Миру,1 ріг вул. Будівельників

 

Заводський район

28.

вул. Озерна, 11

29.

вул. Євгена Логінова (вул. Крилова), 13, 15

30.

вул. Євгена Логінова (вул. Крилова), 38

31.

вул. Євгена Логінова (вул. Крилова), 40

32.

вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка, 51 (на парковці ринку «Факел»))

33.

вул. Захисників Миколаєва (вул. Декабристів), біля буд. 39

34.

вул. Озерна, 17-Г(на парковці)

35.

вул. Шосейна, навпроти буд. 14-14 А

36.

вул. Гліба Бабича (вул. 8 Березня), 42-В

37.

вул. Гліба Бабича  (вул. 8 Березня), 69-Б

38.

вул. Гліба Бабича  (вул. 8 Березня), 89

39.

пр. Центральний, 29

40.

пр. Центральний, 21

41.

пр. Центральний, 31

42.

вул. Рюміна, навпроти буд. 21

43.

вул. 6 Поперечна, навпроти буд. 33

44.

вул. Озерна, 15

45.

вул. Озерна, 13

46.

пр. Центральний, 23 ріг вул. Гліба Бабича (вул.8 Березня)

 

Центральний район

47.

вул. 6 Слобідська, біля буд. 43, ріг пр. Центрального

48.

вул. 1 Воєнна, навпроти парку «Народний сад»

49.

пр. Центральний, 171

50.

вул. 3 Слобідська, 28

51.

вул. 3 Слобідська, 55

52.

вул. 1 Слобідська ріг вул. Ігоря Бедзая (вул. Чкалова)

53.

вул. Вадима Благовісного, 5 (вул. Нікольська)

54.

вул. Вадима Благовісного, 14 (вул. Нікольська)

55.

вул. Одеське шосе, 53-А

56.

вул. Одеське шосе, 86

57.

вул. Веселинівська ріг вул. Очаківської

58.

пр. Героїв України, 20-К

59.

пр. Героїв України, 23/1

60.

пр. Героїв України, 17

61.

вул. Архітектора Старова, біля буд. 2-А

 

Корабельний район

62.

пр. Богоявленський, 311

63.

пр. Богоявленський ріг вул. Самойловича

64.

пр. Корабелів, 14

65.

вул. Знам’янська, 37

66.

пр. Богоявленський ріг вул. Сил Територіальної оборони України

67.

вул. Металургів, 36

68.

пр. Корабелів, 20/3

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