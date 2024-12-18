На Миколаївщині інспектори виявили незаконний продаж новорічних ялинок: складено 5 адмінпротоколів

На Миколаївщині виявили порушення продажу ялинок. У Вознесенську, Первомайську та селі Прибужани продавали дерева без обов’язкового маркування у вигляді етикеток зі штрих-кодом.

Як повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, на порушників складено 5 адміністративних протоколів.

«Під час перевірок виявлено порушення: продаж новорічних ялинок без маркування у вигляді самоклейної етикетки або бирки зі штрих-кодом. Це відповідно до ч. 1 ст. 88-1 КУпАП є порушенням порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу», — йдеться у повідомленні.

Де купити ялинку в Миколаєві?

Наприкінці листопада виконком Миколаївської міської ради затвердив 68 місць для торгівлі ялинками та прикрасами у місті. Згідно з документом, торгівля мала розпочатися 11 грудня і триватиме до 31 грудня 2024 року. Найбільше місць для продажу ялинок планують облаштувати в Інгульському районі — 27, у Заводському районі пропонують 19 місць, у Центральному — 15, а в Корабельному — 7.

Для здійснення святкової торгівлі підприємці мають розміщувати свої точки лише в місцях, визначених у переліку. Перед початком роботи вони повинні укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглої території. Також обов’язковою умовою є маркування ялинок пластиковими бирками зі штрих-кодами, що підтверджують їхнє легальне походження.