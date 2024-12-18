На Миколаївщині інспектори виявили незаконний продаж новорічних ялинок: складено 5 адмінпротоколів
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- Анна Гакман
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21:27, 18 грудня, 2024
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На Миколаївщині виявили порушення продажу ялинок. У Вознесенську, Первомайську та селі Прибужани продавали дерева без обов’язкового маркування у вигляді етикеток зі штрих-кодом.
Як повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, на порушників складено 5 адміністративних протоколів.
«Під час перевірок виявлено порушення: продаж новорічних ялинок без маркування у вигляді самоклейної етикетки або бирки зі штрих-кодом. Це відповідно до ч. 1 ст. 88-1 КУпАП є порушенням порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу», — йдеться у повідомленні.
Де купити ялинку в Миколаєві?
Наприкінці листопада виконком Миколаївської міської ради затвердив 68 місць для торгівлі ялинками та прикрасами у місті. Згідно з документом, торгівля мала розпочатися 11 грудня і триватиме до 31 грудня 2024 року. Найбільше місць для продажу ялинок планують облаштувати в Інгульському районі — 27, у Заводському районі пропонують 19 місць, у Центральному — 15, а в Корабельному — 7.
Для здійснення святкової торгівлі підприємці мають розміщувати свої точки лише в місцях, визначених у переліку. Перед початком роботи вони повинні укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглої території. Також обов’язковою умовою є маркування ялинок пластиковими бирками зі штрих-кодами, що підтверджують їхнє легальне походження.
|
№
|
Адреси об’єктів
|
|
Інгульський район
|
1.
|
вул. Космонавтів, 142, навпроти будинку
|
2.
|
пр. Центральний, 255, у районі зупинки
|
3.
|
вул. Херсонське шосе, 38-А, у районі супермаркету «ЕКО-маркет»
|
4.
|
вул. Космонавтів, 62-64, навпроти будинку
|
5.
|
пр. Богоявленський, 22 ріг вул. Південної
|
6.
|
пр. Богоявленський ріг вул. Південної (парний бік)
|
7.
|
пр. Богоявленський, 33 ріг вул. Південної
|
8.
|
пр. Богоявленський, 39/7
|
9.
|
пр. Миру ріг вул. Будівельників, 3-Б
|
10.
|
вул. Будівельників, 3-Б, заїзд до речового ринку
|
11.
|
вул. Будівельників, 3-Г, на боці речового ринку
|
12.
|
вул. Космонавтів, 136 ріг вул. Електронної, біля будинку
|
13.
|
пр. Миру, 22 ріг вул. 5 Лінії
|
14.
|
вул. Космонавтів, 68-А, навпроти будинку
|
15.
|
вул. Космонавтів, 76/1, у районі пл. Перемоги (біля супермаркету «АТБ»)
|
16.
|
вул. Космонавтів, 53, навпроти будинку
|
17.
|
вул. Скульптора Ізмалкова ріг пр. Миру, 40, навпроти будинку
|
18.
|
пр. Миру ріг вул. Театральної, 51
|
19.
|
пр. Миру, 1/1, навпроти супермаркету «Велмарт»
|
20.
|
вул. Будівельників, 14, навпроти будинку
|
21.
|
вул. Будівельників, 10 ріг пр. Миру, навпроти будинку
|
22.
|
вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної
|
23.
|
вул. Космонавтів, 66-68, навпроти будинку
|
24.
|
пр. Миру, 2, біля БП «Ювілейний»
|
25.
|
вул. Космонавтів, 43-Б
|
26.
|
вул. Космонавтів, 60, навпроти будинку
|
27.
|
пр. Миру,1 ріг вул. Будівельників
|
|
Заводський район
|
28.
|
вул. Озерна, 11
|
29.
|
вул. Євгена Логінова (вул. Крилова), 13, 15
|
30.
|
вул. Євгена Логінова (вул. Крилова), 38
|
31.
|
вул. Євгена Логінова (вул. Крилова), 40
|
32.
|
вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка, 51 (на парковці ринку «Факел»))
|
33.
|
вул. Захисників Миколаєва (вул. Декабристів), біля буд. 39
|
34.
|
вул. Озерна, 17-Г(на парковці)
|
35.
|
вул. Шосейна, навпроти буд. 14-14 А
|
36.
|
вул. Гліба Бабича (вул. 8 Березня), 42-В
|
37.
|
вул. Гліба Бабича (вул. 8 Березня), 69-Б
|
38.
|
вул. Гліба Бабича (вул. 8 Березня), 89
|
39.
|
пр. Центральний, 29
|
40.
|
пр. Центральний, 21
|
41.
|
пр. Центральний, 31
|
42.
|
вул. Рюміна, навпроти буд. 21
|
43.
|
вул. 6 Поперечна, навпроти буд. 33
|
44.
|
вул. Озерна, 15
|
45.
|
вул. Озерна, 13
|
46.
|
пр. Центральний, 23 ріг вул. Гліба Бабича (вул.8 Березня)
|
|
Центральний район
|
47.
|
вул. 6 Слобідська, біля буд. 43, ріг пр. Центрального
|
48.
|
вул. 1 Воєнна, навпроти парку «Народний сад»
|
49.
|
пр. Центральний, 171
|
50.
|
вул. 3 Слобідська, 28
|
51.
|
вул. 3 Слобідська, 55
|
52.
|
вул. 1 Слобідська ріг вул. Ігоря Бедзая (вул. Чкалова)
|
53.
|
вул. Вадима Благовісного, 5 (вул. Нікольська)
|
54.
|
вул. Вадима Благовісного, 14 (вул. Нікольська)
|
55.
|
вул. Одеське шосе, 53-А
|
56.
|
вул. Одеське шосе, 86
|
57.
|
вул. Веселинівська ріг вул. Очаківської
|
58.
|
пр. Героїв України, 20-К
|
59.
|
пр. Героїв України, 23/1
|
60.
|
пр. Героїв України, 17
|
61.
|
вул. Архітектора Старова, біля буд. 2-А
|
|
Корабельний район
|
62.
|
пр. Богоявленський, 311
|
63.
|
пр. Богоявленський ріг вул. Самойловича
|
64.
|
пр. Корабелів, 14
|
65.
|
вул. Знам’янська, 37
|
66.
|
пр. Богоявленський ріг вул. Сил Територіальної оборони України
|
67.
|
вул. Металургів, 36
|
68.
|
пр. Корабелів, 20/3
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