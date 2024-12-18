На станції «Академік Вернадський» зафільмували перших пінгвінят сезону, архівне фото: Національний антарктичний науковий центр

Біля станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез з'явилися перші пінгвінята цього сезону, і їх вдалося зняти на відео.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, відео із новонародженими пташенятами зробила геофізикиня 29-ї Української антарктичної експедиції Анна Соіна.

На записі видно пару первістків, які вилупилися біля лабораторії з дослідження геокосмосу. Зараз на острові вже налічується близько десятка новонароджених пінгвінят, більшість із них — неподалік від цієї лабораторії.

«Зараз на острові Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський», вже близько десятка новонароджених пінгвінят. Нагадуємо, що на Галіндезі переважають субантарктичні пінгвіни. Нині їх тут близько чотирьох тисяч, а наприкінці минулого сезону наші біологи нарахували рекордні сім тисяч», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні українські полярники зі станції «Академік Вернадський» опублікували світлини неба над Антарктикою, де видно перламутрові хмари та місячне гало. Оптичний ефект іризації робить хмари різнокольоровими.