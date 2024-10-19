«Веселка» навколо Місяця: українські полярники показали знімки неба над «Вернадським»

Українські полярники показали знімки неба над «Вернадським», фото: Сергій Якущенко

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» опублікували світлини неба над Антарктикою, де видно перламутрові хмари та місячне гало. Оптичний ефект іризації робить хмари різнокольоровими.

Світлини опублікував Національний антарктичний науковий центр. Їхнім автором є метеоролог 29-ї УАЕ Сергій Якущенко.

Місячне гало — це оптична ілюзія, через яку Місяць оточує велике яскраве кільце. За словами науковців, гало може виникати навколо різних джерел світла, зокрема вуличних ліхтарів.

Коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів, то світло, проходячи через них, заломлюється та відбивається. Так навколо джерела світла утворюється те саме вторинне світіння, зазначають полярники.

Українські полярники показали знімки неба над «Вернадським», фото: Сергій Якущенко Українські полярники показали знімки неба над «Вернадським», фото: Сергій Якущенко

Часто гало утворюється через майже прозорі перисто-шаруваті хмари, які складаються з крижаних кристалів.

«Вони затягують усе небо й мають вигляд або легкої однорідної пелени без чітких деталей, або білої волокнистої вуалі з більш-менш чіткими смугами. Судячи з фото, саме перисто-шаруватий покрив тієї ночі «намалював» веселку навколо Місяця в районі «Вернадського», — кажуть науковці.

Українські полярники показали знімки неба над «Вернадським», фото: Сергій Якущенко Українські полярники показали знімки неба над «Вернадським», фото: Сергій Якущенко

Крім того, місячне сяйво «підсвітило» перламутрові хмари. Здебільшого вони виникають взимку над горами — сильний потік повітря оминає гірський хребет і заносить вологу в стратосферу. Під дією дуже низьких температур, які можуть сягати -50°С і нижче, волога швидко перетворюється на кристалики льоду.

Зазначається, що світло, відбиваючись у цих кристаликах під певним кутом, викликає оптичний ефект іризації. Він якраз і «фарбує» хмари в різні кольори.

Здебільшого такі незвичайні хмари «підсвічує» Сонце, зокрема під час сходу та заходу. Коли воно перебуває на кілька градусів нижче за горизонт, переливи виглядають більш насиченими. Це за умови відсутності зайвого розсіяного світла в атмосфері, додають полярники.

Раніше, полярники з української дослідницької станції «Академік Вернадський» зафіксували вражаючий захід сонця навколо острова Галіндез. Тоді небо набуло насичених відтінків помаранчево-синього кольору з фіолетовим відтінком у певний момент, а з іншого боку — виразного рожево-бузкового відтінку.