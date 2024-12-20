У Південному обговорили відновлення доступу до пляжу

У Південному обговорили можливість відкриття доступу до пляжу, фото з відкритих джерел

У Південному планують відновити доступ до пляжу для мешканців міста.

Як повідомляє Південнівська міська рада, дане питання розглянули на засіданні постійної комісії з питань адміністративно-територіального устрою.

«На порядку денному розглядалися важливі для громади питання: надання дозволу та затвердження технічної документації з відведення земельних ділянок для ведення садівництва в селі Кошари; забезпечення доступу до рекреаційної зони (пляжу) в місті Південному», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає пресслужба міськради, за результатами засідання комісія вирішила звернутися до міського голови з пропозицією створити робочу групу для розв'язання питання відкриття пляжу для громади.

Нагадаємо, протягом 2025-2026 років у Миколаєві планують витратити понад мільйон гривень з міського бюджету на організацію відпочинку осіб з інвалідністю на інклюзивному пляжі в Одесі. Програма передбачає компенсацію вартості транспортних послуг для осіб з інвалідністю, щоб вони могли дістатися до місця відпочинку.