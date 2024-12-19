На Миколаївщині мати винесла з палаючого будинку шістьох дітей

Пожежа на Миколаївщині 18 грудня, фото: ДСНС

Сьогодні вночі, 19 грудня, у селі Володимирівка Вознесенського району загорівся приватний будинок.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області, до рятувальників подзвонив сусід.

За словами рятувальників, в момент виникнення займання в будинку утворилось щільне задимлення. В оселі перебувало шестеро дітей з матір'ю. Жінка, виявивши пожежу, одразу кинулась виводити дітей на подвір'я. Двох синів та чотирьох дочок віком від 4 до 15 років вона передала спочатку сусідам, потім — дідусю з бабусею, які мешкають в сусідньому селі. Зі слів родички, діти в результаті пожежі не постраждали.

Сама мати, рятуючи їх, надихалась димом та отримала опіки. Постраждалу, попередньо в стані середньої тяжкості, госпіталізували до місцевої лікарні.

Вогнеборці ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів майже о пʼятій ранку. Ймовірна причина займання — коротке замкнення електромережі.

Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.