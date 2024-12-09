«Статистика тріщить по швах», — ДСНС про пожежі із загиблими на Миколаївщині

Пожежі у Миколаєві та області 5 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

За тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, в холодну пору року статистика пожеж у будинках зростає.

Загалом з початку року на Миколаївщині виникло 736 пожеж в житлі, на яких загинуло 64 людини, що на 9% більше тогорічних показників. Врятувати вдалося 43 людини, з них 8 дітей.

«Минулий тиждень виявився занадто напруженим в плані побутових пожеж, і як наслідок, трагічним. Вогонь позбавив життя семи громадян, з яких всі чоловіки. Також рятувальникам та небайдужому населенню вдалось врятувати пʼятьох людей, з яких чотири дитини, евакуювати з задимлених приміщень шістьох людей, з яких три дитини. Всі випадки зареєстровано у Миколаївському районі», — зазначають надзвичайники.

Крім того, на тому тижні у Миколаєві через несправність газової колонки від чадного газу загинула 28-річна жінка.

«Шановні миколаївці та мешканці області! Ви бачите, що статистика пожеж із летальними випадками буквально «тріщить» по швах. Наполегливо рекомендуємо бути обережними у побуті», — наголошують у ДСНС.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 9 грудня, у Миколаєві знову виникла пожежа в житловому будинку. В момент виникнення займання в помешканні знаходились чотирирічна дитина та підліток.

Раніше рятувальники наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.