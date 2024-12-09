На пожежі у Миколаєві знову ледь не постраждали діти
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- Марія Хаміцевич
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11:00, 09 грудня, 2024
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Сьогодні вранці, 9 грудня, у Миколаєві знову виникла пожежа в житловому будинку. В момент виникнення займання в помешканні знаходились чотирирічна дитина та підліток.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, діти вчасно відреагували та самі швидко вийшли на двір. Медики оглянули їх — стан дітей задовільний, надихатись димом вони не встигли.
Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 15 квадратних метрів. Причина її виникнення наразі встановлюється.
Нагадаємо, що 8 грудня, під час пожежі житлового будинку у селі Мішково-Погорілове ледь не загинули четверо дітей — їх врятував сусід.
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