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На пожежі у Миколаєві знову ледь не постраждали діти

Пожежа у Миколаєві 9 грудня, фото: ДСНСПожежа у Миколаєві 9 грудня, фото: ДСНС

Сьогодні вранці, 9 грудня, у Миколаєві знову виникла пожежа в житловому будинку. В момент виникнення займання в помешканні знаходились чотирирічна дитина та підліток.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

За словами рятувальників, діти вчасно відреагували та самі швидко вийшли на двір. Медики оглянули їх — стан дітей задовільний, надихатись димом вони не встигли.

Пожежа у Миколаєві 9 грудня, фото: ДСНСПожежа у Миколаєві 9 грудня, фото: ДСНС
Пожежа у Миколаєві 9 грудня, фото: ДСНСПожежа у Миколаєві 9 грудня, фото: ДСНС

Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 15 квадратних метрів. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Нагадаємо, що 8 грудня, під час пожежі житлового будинку у селі Мішково-Погорілове ледь не загинули четверо дітей — їх врятував сусід.

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