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Вогнеборці п'ять разів гасили пожежі у Миколаєві та області: горіли квартири та автомобіль

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

У середу 18 грудня та в ночі 19 грудня вогнеборці пʼять разів гасили пожежі, які виникли в Миколаєві та області.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області, в житловому секторі горіло тричі.

Зазначається, що у Миколаєві загорілось перекриття у квартирі «жилкопу». Пожежу площею 2 квадратних метра ліквідували вогнеборці.

Також у Миколаєві сталось загоряння в трикімнатній квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Площа пожежі становила 15 квадратних метра.

Серед інших епізодів, у Миколаєві горіли легковий автомобіль OPEL OMEGA та сміття в будівлі, яка не експлуатується. Їх ліквідували на площах 1 та 2 квадратних метра.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, що у селі Володимирівка Вознесенського району горів приватний будинок. З задимленого помешкання, до прибуття рятувальників, мати вивела шістьох дітей. Пожежу ліквідували на площі 100 квадратних метрів.

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