Вогнеборці п'ять разів гасили пожежі у Миколаєві та області: горіли квартири та автомобіль
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- Марія Хаміцевич
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11:23, 19 грудня, 2024
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У середу 18 грудня та в ночі 19 грудня вогнеборці пʼять разів гасили пожежі, які виникли в Миколаєві та області.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області, в житловому секторі горіло тричі.
Зазначається, що у Миколаєві загорілось перекриття у квартирі «жилкопу». Пожежу площею 2 квадратних метра ліквідували вогнеборці.
Також у Миколаєві сталось загоряння в трикімнатній квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Площа пожежі становила 15 квадратних метра.
Серед інших епізодів, у Миколаєві горіли легковий автомобіль OPEL OMEGA та сміття в будівлі, яка не експлуатується. Їх ліквідували на площах 1 та 2 квадратних метра.
Нагадаємо, що у селі Володимирівка Вознесенського району горів приватний будинок. З задимленого помешкання, до прибуття рятувальників, мати вивела шістьох дітей. Пожежу ліквідували на площі 100 квадратних метрів.
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