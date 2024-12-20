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В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків

Правоохоронці затримали в Одесі місцевого жителя, якого підозрюють у продажі наркотиків. У нього знайшли понад пів сотні пакетиків з метадоном.

Йому вже повідомили про підозру та помістили його під варту, повідомили у Нацполіції Одеської області.

За матеріалами справи, 40-річного одесита зупинили на вулиці Космонавтів, коли він ішов з дому з «закладками».У нього вилучили 52 згортки з метадоном.

Як виявилось, наркотики чоловік замовив в інтернет-мережі для подальшого продажу у вигляді «закладок».

Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. За незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою продажу чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд призначив йому тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 121 120 гривень. Наразі правоохоронці встановлюють канал надходження наркотику до затриманого.

Одесита затримали за підозрою у продажі наркотиків, фото: НацполіціяОдесита затримали за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що раніше затримали мешканку Баштанського району Миколаївщини за підозрою у продажі наркотиків. Їй загрожує до 10 років тюрми. За даними слідства, за кожен згорток психотропу вона брала до 2 тисяч гривень.

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