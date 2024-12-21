В Одеському зоопарку леопард напав на працівника: поліція знешкодила тварину

В Одеському зоопарку леопард напав на співробітника, коли той пішов прибирати у вольєрі. Поліцейські використали зброю аби знешкодити тварину.

Як повідомили у Нацполіції в Одеській області, правоохоронців викликав директор зоопарку. Прибувши на місце, поліцейські виявили ще одного співробітника всередині вольєра. Він намагався допомогти пораненому колезі, але опинився у пастці.

Зважаючи на небезпеку для життя людей, поліцейські були змушені використати зброю, щоб знешкодити тварину.

В Одеському зоопарку леопард напав на працівника. Фото: Нацполіції в Одеській області В Одеському зоопарку леопард напав на працівника. Фото: Нацполіції в Одеській області

Постраждалого працівника доставили до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Правову оцінку інциденту буде надано після завершення розслідування.

Раніше повідомлялось, що на території Миколаївського зоопарку скасували карантинні обмеження, які запровадили через грип птиці.