У миколаївському зоопарку скасували карантин через пташиний грип

На Миколаївщині зафіксовано пташиний грип, фото з фотостоку Depositphotos

На території миколаївського зоопарку скасували карантинні обмеження, які запровадили через грип птиці.

Про це 10 грудня повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що рішення ухвалила державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Миколаївській міській раді п'ятого грудня 2024 року.

Згідно з протоколом, територію зоопарку оголошено благополучною у зв’язку з виконанням усіх заходів для ліквідації спалаху.

Нагадаємо, що карантин у Миколаївському зоопарку тривав з вересня цього року. Було зафіксовано випадки пташиного грипу, через що відділ орнітології був закритий для відвідувачів. Дослідження показали наявність вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5.

Пізніше зона інфекції поширилася на всю територію зоопарку, а навколо епізоотичного осередку було встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри. Зона нагляду охопила територію в радіусі 10 кілометрів.

Згодом, під час чергового засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішували проблему щодо пташиного грипу. У зоопарку провели дезінфекцію та очистку вольєрів, в яких виявили грип птиці, а деякі вольєри огородили стрічкою.