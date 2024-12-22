  • неділя

    22 грудня, 2024

  • 3.3°
    Слабка мряка

    Миколаїв

  • 22 грудня , 2024 неділя

  • Миколаїв • 3.3° Слабка мряка

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одеському зоопарку застрелили леопарда: зоозахисники вимагають розслідувати інцидент

В Одеському зоопарку леопард напав на працівника. Фото: пресслужба НацполіціїВ Одеському зоопарку леопард напав на працівника. Фото: пресслужба Нацполіції

Організація UAnimals закликала правоохоронців ретельно розслідувати обставини загибелі леопарда в Одеському зоопарку. 

Зоозахисники наголосили, що обставини вбивства хижака «різняться залежно від того, хто про них оповідає».

Вони звернулися до поліції з вимогою з’ясувати, чому під час інциденту не використали транквілізатори, які могли б приспати леопарда. Крім того, просять розкрити всі деталі вбивства та з’ясувати, чи дотримувалися в зоопарку норм безпеки, які могли б запобігти трагедії.

Юристи організації зазначили, що, згідно з фотографіями, оприлюдненими поліцією, зоопарк, ймовірно, порушує норми утримання тварин. Наприклад, вольєр для леопарда має бути не менше 100 квадратних метрів з висотою 4 метри, а також обладнаний басейном.

«Важливо убезпечити решту підопічних цього закладу від недбальства і притягнути винних у ній до відповідальності», — йдеться в повідомленні.

UAnimals звернулася до міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Державної екологічної інспекції з вимогою провести перевірку умов утримання всіх тварин у зоопарку. І також скласти адмінпротокол, якщо буде виявлене порушення.

Раніше повідомлялось, що в Одеському зоопарку леопард напав на співробітника, коли той пішов прибирати у вольєрі. Поліцейські використали зброю аби знешкодити тварину. 

Останні новини про: Одеса

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків
В Одеському зоопарку леопард напав на працівника: поліція знешкодила тварину
В Одесі чоловік підпалив вантажівку, яка заважала йому насолоджуватися краєвидом з вікна
Реклама

Читайте також:

новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук
новини

«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Аліна Квітко
новини

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Юлія Бойченко

Останні новини про: Одеса

В Одесі чоловік підпалив вантажівку, яка заважала йому насолоджуватися краєвидом з вікна
В Одеському зоопарку леопард напав на працівника: поліція знешкодила тварину
В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків

На Миколаївщині вночі збили 10 «Шахедів»

Даріна Мельничук

Усик вдруге переміг Ф'юрі та відстояв звання абсолютного чемпіона світу з боксу