В Одеському зоопарку застрелили леопарда: зоозахисники вимагають розслідувати інцидент

В Одеському зоопарку леопард напав на працівника. Фото: пресслужба Нацполіції

Організація UAnimals закликала правоохоронців ретельно розслідувати обставини загибелі леопарда в Одеському зоопарку.

Зоозахисники наголосили, що обставини вбивства хижака «різняться залежно від того, хто про них оповідає».

Вони звернулися до поліції з вимогою з’ясувати, чому під час інциденту не використали транквілізатори, які могли б приспати леопарда. Крім того, просять розкрити всі деталі вбивства та з’ясувати, чи дотримувалися в зоопарку норм безпеки, які могли б запобігти трагедії.

Юристи організації зазначили, що, згідно з фотографіями, оприлюдненими поліцією, зоопарк, ймовірно, порушує норми утримання тварин. Наприклад, вольєр для леопарда має бути не менше 100 квадратних метрів з висотою 4 метри, а також обладнаний басейном.

«Важливо убезпечити решту підопічних цього закладу від недбальства і притягнути винних у ній до відповідальності», — йдеться в повідомленні.

UAnimals звернулася до міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Державної екологічної інспекції з вимогою провести перевірку умов утримання всіх тварин у зоопарку. І також скласти адмінпротокол, якщо буде виявлене порушення.

Раніше повідомлялось, що в Одеському зоопарку леопард напав на співробітника, коли той пішов прибирати у вольєрі. Поліцейські використали зброю аби знешкодити тварину.