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На Миколаївщині вночі збили 10 «Шахедів»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада. Фото: «МикВісті»

У ніч на 22 грудня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили десять безпілотників Shahed 131/136.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також 21 грудня о 10:05 акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу, постраждалих немає.

Крім цього, о 17:28 росіяни атакували Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 20 грудня, росіяни п'ять разів атакували дронами типу FPV Очаків та акваторію Очаківської громади. Пошкоджено будинок, ніхто не постраждав.

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