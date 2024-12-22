На Миколаївщині вночі збили 10 «Шахедів»

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада. Фото: «МикВісті»

У ніч на 22 грудня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили десять безпілотників Shahed 131/136.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також 21 грудня о 10:05 акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу, постраждалих немає.

Крім цього, о 17:28 росіяни атакували Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 20 грудня, росіяни п'ять разів атакували дронами типу FPV Очаків та акваторію Очаківської громади. Пошкоджено будинок, ніхто не постраждав.