На Миколаївщині вночі збили 10 «Шахедів»
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- Даріна Мельничук
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8:04, 22 грудня, 2024
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У ніч на 22 грудня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили десять безпілотників Shahed 131/136.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Також 21 грудня о 10:05 акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу, постраждалих немає.
Крім цього, о 17:28 росіяни атакували Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 20 грудня, росіяни п'ять разів атакували дронами типу FPV Очаків та акваторію Очаківської громади. Пошкоджено будинок, ніхто не постраждав.
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