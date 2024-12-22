Росіяни розстріляли 5 українських військовополонених, — Лубінець

Росіяни розстріляли українських військовополонених. Скриншот з відео 110 ОМБР

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл пʼятьох полонених захисників України російськими військовими.

Відповідний допис він опублікував у телеграм-каналі.

За його словами, відео поширила 110 окрема механізована бригада імені Марка Безручка.

«На відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників. Повідомлю про цей факт ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста», — зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсман наголосив, що російські воєнні, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом.

Нагадаємо, у листопаді російські військові вбили двох українських військовополонених.