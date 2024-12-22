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На трасі «Миколаїв - Очаків» водій збив пішохода: чоловік загинув

На Миколаївщині внаслідок ДТП загинув пішохід. Фото: Поліція Миколаївської областіНа Миколаївщині внаслідок ДТП загинув пішохід. Фото: Поліція Миколаївської області

На Миколаївщині 22 грудня близько 20:00 на трасі «Миколаїв - Очаків» поблизу повороту на Очаків водій автомобіля Volkswagen Transporter збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

60-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці. Поліція наразі встановлює його особу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає до восьми років ув’язнення.

Поліція звертається до свідків події та людей, які мають відео з реєстратора, з проханням звертатися за телефоном: 093 244 6225 або 102.

Нагадаємо, що 16 грудня, близько 16:50 на трасі «Дніпро — Миколаїв» неподалік села Воскресенське Миколаївського району водій Mercedes Benz Sprinter збив 55-річну пішоходку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

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