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На Миколаївщині мікроавтобус збив на смерть жінку, яка переходила дорогу на трасі

На Миколаївщині внаслідок аварії на трасі загинула пішохідка, фото: Нацполіція МиколаївщиниНа Миколаївщині внаслідок аварії на трасі загинула пішохідка, фото: Нацполіція Миколаївщини

Вчора, 16 грудня, близько 16:50 на трасі «Дніпро — Миколаїв» неподалік села Воскресенське Миколаївського району водій Mercedes Benz Sprinter збив 55-річну пішоходку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, вони почали розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінально кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Санкція цієї статті передбачає до восьми років ув’язнення. Наразі слідчі встановлюють обставини та причини аварії.

У поліції просять громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП, звернутися за телефонами 050-013-01-48 або 102.

На Миколаївщині внаслідок аварії на трасі загинула пішохідка, фото: Нацполіція МиколаївщиниНа Миколаївщині внаслідок аварії на трасі загинула пішохідка, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що в Одеській області сьогодні вранці, 17 грудня, сталася аварія на блокпосту, внаслідок якої постраждало четверо людей, зокрема поліцейський.

Водій легковика Ford врізався в автомобіль Honda, коли той зупинився для пред’явлення документів на блокпосту. Від удару Ford відкинуло вбік, внаслідок чого він наїхав на гвардійця.

А раніше, 15 грудня, на трасі в Південноукраїнську зіткнулися автомобілі Volkswagen Transporter та Hyundai H-1. Внаслідок аварії пасажири Hyundai 34-річна жінка та 39-річний чоловік загинули на місці. 32-річного пасажира Volkswagen та девʼятирічну дитину з Hyundai з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до лікарні. За результатами обстеження у 30-річного водія Volkswagen виявили 0,6 проміле алкоголю.

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