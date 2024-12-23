Арсенал зброї та €10 тисяч за переправу: правоохоронці затримали підозрюваного в організації нелегального перетину кордону

Правоохоронці разом із прикордонниками затримали підозрюваного в організації схеми нелегальної переправи чоловіків до Румунії. Під час обшуку в нього вилучили арсенал зброї, вибухівки, підроблені документи.

На початку грудня оперативники прикордонного загону затримали трьох чоловіків, які зізналися, що заплатили організатору за нелегальну переправу до сусідньої країни по 10 тисяч євро.

Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного організатора та провели санкціонований обшук. Під час якого вилучили в нього 2 карабіни з магазинами, 570 набоїв до них, 2 пістолети з магазинами та близько 300 набоїв до них. Також вилучено 4 гранати РГД-5, 1 гранату Ф-1, димову гранату, 7 запалів до гранат та 7 ініціаторів підриву, 6 ліній для дистанційного електричного підриву вибухових пристроїв, радіостанцію, 2 БПЛА, гроші.

Правоохоронці затримали підозрюваного в організації нелегального перетину кордону. Фото: ДПС України Правоохоронці затримали підозрюваного в організації нелегального перетину кордону. Фото: ДПС України Правоохоронці затримали підозрюваного в організації нелегального перетину кордону. Фото: ДПС України

Також у підозрюваного виявили обмундирування зі знаками розрізнення Нацполіції та СБУ, підроблені посвідчення, які він ймовірно використовував для доставки «клієнтів» до прикордоння. Крім того, вилучили 2 автомобілі.

Правоохоронці затримали підозрюваного в організації нелегального перетину кордону. Фото: ДПС України Правоохоронці затримали підозрюваного в організації нелегального перетину кордону. Фото: ДПС України Правоохоронці затримали підозрюваного в організації нелегального перетину кордону. Фото: ДПС України

Чоловіку повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон. Також у рамках розслідування до ЄРДР внесли відомості про незаконне поводження зі зброєю.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень. Розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці підозрюють одеситку в організації схеми виїзду чоловіків за кордон під виглядом багатодітних батьків. Їй загрожує до дев’яти років тюрми.