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Минулої доби росіяни обстріляли Миколаївщину з FPV-дрона

Уламки після обстрілу Миколаєва, фото: ДСНС МиколаївщиниУламки після обстрілу Миколаєва, фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби, 23 грудня, російські війська вкотре обстріляли Миколаївську область.

Про це повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, о 12:50 росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, що у неділю вночі, 22 грудня, сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили десять безпілотників Shahed 131/136.

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