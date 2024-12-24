Минулої доби росіяни обстріляли Миколаївщину з FPV-дрона
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:07, 24 грудня, 2024
-
Минулої доби, 23 грудня, російські війська вкотре обстріляли Миколаївську область.
Про це повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, о 12:50 росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, що у неділю вночі, 22 грудня, сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили десять безпілотників Shahed 131/136.
Останні новини про: Війна в Україні