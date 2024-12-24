Обстріли РФ по критичній інфраструктурі Одещини завдали довкіллю понад ₴3 млн збитків

Збитки довкіллю через обстріли РФ оцінили у понад 3 мільйони гривень Архівне фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу 14 грудня поточного року в Одеському районі постраждали об’єкти критичної інфраструктури. Довкіллю було завдано збитків більше ніж 3,3 мільйона гривень.

Державні інспектори Південно-Західного округу обстежили місця ударів та розрахували шкоду. Так, на площі 700 м² земля засмічена металевими уламками та будівельними відходами.

Зібрані дані передані до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України. Ці матеріали включать до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки Одеси 28 листопада в атмосферу потрапити забруднюючі речовини. Екологи оцінили збитки навколишньому середовищу в 176 тисяч гривень.